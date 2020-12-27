Полиция продолжает массово выписывать штрафы украинцам

Кабмин согласовал проект постановления, которое разрешает полиции штрафовать машины на еврономерах. Первый штраф – 8500 грн. За второе такое нарушение водитель заплатит сумму побольше.

Недавно работники полиции в очередной раз остановили автомобиль на иностранной регистрации с требованием предъявить документы на право управления, передает News.finance.

Если суд признает водителя виновным, то ему грозит ответственность по ч.9 ст.121 КУоАП, которая предусматривает штраф 17 000 грн. с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового. По этой норме штрафы налагает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Таким образом, пока владельцы ввозимых «евроблях» ожидают доступной растаможки, и таможенники, и работники полиции выписывают протоколы.

Напомним, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:

за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;

если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.

Если нарушение совершил этот же водитель повторно в течение года, то штраф составит уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без.

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.