Полиция продолжает массово выписывать штрафы украинцам

Кабмин согласовал проект постановления, которое разрешает полиции штрафовать машины на еврономерах. Первый штраф – 8500 грн. За второе такое нарушение водитель заплатит сумму побольше.

Недавно работники полиции в очередной раз остановили автомобиль на иностранной регистрации с требованием предъявить документы на право управления, передает News.finance.

дорога, транспорт, украинцы, штрафы

Если суд признает водителя виновным, то ему грозит ответственность по ч.9 ст.121 КУоАП, которая предусматривает штраф 17 000 грн. с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового. По этой норме штрафы налагает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Популярные статьи сейчас

Странная дочь Анджелины Джоли сбрила волосы, ошеломив рождественским перевоплощением: как сейчас выглядит Шайло

Судьба нанесла по Наташе Королевой новый удар, "крысами" оказались самые близкие: "Это гадко!"

Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии

Беда случилась со звездой «Москва слезам не верит», медики не отходят от кровати: что известно на данный момент
Показать еще

Таким образом, пока владельцы ввозимых «евроблях» ожидают доступной растаможки, и таможенники, и работники полиции выписывают протоколы.

полиция, штраф, карантин

Напомним, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:

  • за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;
  • если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.

Если нарушение совершил этот же водитель повторно в течение года, то штраф составит уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без.

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.