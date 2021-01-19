В 2021 году владельцев "евроблях" могут наказать штрафом и полиция, и таможня

В кодексе об административных нарушениях указано, что полиция имеет право наложить штраф на водителя за управление автомобилем на иностранной регистрации, если он своевременно не покинул пределы Украины, сообщает ТСН.

Также могут быть наказаны водители, которые управляют автомобилем на иностранной регистрации, даже если они не имеют отношения к тому человеку, который ввез транспортное средство на территорию Украины. На месте правонарушения оформляется квитанция по ч.8 ст.121 КУоАП на 8500 гривен и автомобиль не изымается.

Если водитель в течение года совершит повторное правонарушение по данной статье, то сдерут штраф 17 тысяч гривен, его лишат права управления сроком на 1 год, а автомобиль заберут на платную штрафплощадку.

Штраф в данном случае накладывается судом на основании протокола, который полицейский выписывает на месте. Забрать машину будет нельзя до решения суда.

Вместе с тем, получение указанных штрафов не освобождает владельца "евробляхи" от обязанности вывезти авто за пределы Украины.

Если автомобиль не будет вывезен за пределы таможенной территории Украины или не будет растаможен, то к владельцу "евробляхи" могут быть применены новые штрафы.

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