У вівторок 2 лютого у світі та в Україні відзначають день особливого синоптика, День бабака

Харківський народний синоптик, бабак Тимко зробив прогноз, коли ж чекати весни в Україні. Про це інформує МГ"Об'єктив".

Тимко живе на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари. За прогнозом Тимки, зима закінчиться вже через шість тижнів.

За словами Надії Токарської, викладача на біофаку університету, гризуна витягли з нори близько 11 ранку, і Тимко ІІІ не побачив свою тінь, що говорить про те, що весна прийде рано. Це не означає прямо зараз, але в найближчі шість тижнів зима закінчиться, іншими словами, вже в середині березня настане остаточна весняна погода.

Співробітники Харківського університету ім. Каразіна також опублікували відео, як "народний метеоролог" робив свій прогноз в День бабака.

За інформацією представників університету, бабак Тимко вже третє покоління народних "віщунів". На біостанції ХНУ День бабака відзначають з 2004 року. Батько нинішнього віщуна, Тимко II передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок.

Тимко другий заліг у сплячку в кінці жовтня і сьогодні його дістали з будиночка в якому він спав всю зиму.

Ще одного бабака Марусю, яка знаходиться у Львівській області планують 15 лютого, в день Стрітення Господнього.

Відомо, що День бабака більше розважальний день, і на передбачення погоди покладатися не варто, проте так не думають представники університету, які просять бабака не тільки передбачати погоду. Виявляється бабак Тимко робив передбачення навіть на те, чим лікувати COVID-19.

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