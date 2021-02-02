У лютому українцям варто приготуватися до дуже високої магнітної активності Сонця

Фахівці вже точно визначили, коли бурі атакують Землю, передає "Обозреватель". Всього в цьому місяці прогнозують чотири шторми, які можуть згубно вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Згідно з прогнозом, перша буря розіграється 7 лютого і триватиме до 10 числа, вона досягне свого піку у вівторок, 9 лютого. Цей сплеск буде середньої активності, а тому не становить серйозної загрози.

Найсильніша магнітна буря обрушиться 15 лютого і досягне піку в денний час доби. Шторм триватиме недовго, проте буде досить потужним, щоб вплинути на здоров'я людини, багато хто може випробувати слабкість, запаморочення, зниження концентрації та інші неприємні симптоми.

Ще один магнітосферний сплеск середньої сили очікується 22 лютого, він повинен вщухнути швидко і без серйозних наслідків. 27 лютого прогнозують слабку бурю, яку більшість людей навіть не відчують, але метеочутливим і людям з хронічними захворюваннями, в першу чергу серцево-судинними, слід підготуватися і вжити заходів обережності.

Важливий момент: запасіться ліками, які потрібно приймати в разі погіршення самопочуття, і завжди тримайте їх під рукою - Магнітний сплеск може вдарити по організму в найнесподіваніший момент. Крім того, висипайтеся, уникайте важких фізичних навантажень, більше гуляйте на свіжому повітрі, не стійте довго на сонці, пийте побільше води, добре харчуйтеся і на час відмовтеся від кави.

Нагадаємо, що магнітні бурі вдарять в найближчі тижні, названі точні дати

Як повідомляла Politeka, магнітна буря вдарить по здоров'ю українців, тріпати буде два дні поспіль

Також Politeka писала, що найсильніша магнітна буря накриє українців, кому доведеться найгірше