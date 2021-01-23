Магнитная буря обрушится на Землю и попортит здоровье метеозависимым людям

Вредоносные колебания после вспышки на Солнце достигнут поверхности планеты 31 января, а самый сильный удар придется на 1-2 февраля 2021 года, передает Politeka.net данные от Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитосферные возбуждения будут не очень сильными, однако некоторые люди могут почувствовать себя нехорошо. На пике бури могут возникать головные боли, резкие перепады настроения, недомогания, обостряться хронические заболевания. Человек, подверженный воздействию магнитных колебаний, рискует стать раздражительным, агрессивным, невнимательным, поэтому лучше не садиться за руль и не заниматься опасной работой.

Во время магнитной бури очень туго придется пожилым, людям со слабой сердечно-сосудистой системой, астмой, гипертонией, неврозами - следует запастись важными лекарствами и всегда держать их под рукой. Чтобы смягчить эффект, необходимо соблюдать режим сна (спать не менее 8 часов подряд), пить достаточно воды и не переутомляться, речь идет как о физической, так и умственной работе.

Не помешают легкая физическая разминка на свежем воздухе, контрастный душ утром и теплая расслабляющая ванна вечером. Кроме того, лучше на время отказаться от курения, алкоголя, кофе, жирную и тяжелую еду.

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