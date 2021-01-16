Что нельзя делать в эти дни

Украинцам следует готовиться к сильным магнитным бурям в феврале 2021 года

В последнем месяце зимы украинцев ждут сразу четыре магнитные бури, об этом пишет Обозреватель.

Первый всплеск магнитосферы ожидается уже 7 февраля и продлится он до 10 числа включительно. Эксперты предупреждают, что пик магнитной бури придется на 9 февраля.

Следующая магнитная буря - 15 февраля. Ее пик придется на дневное время, она будет недолгой, но довольно сильной, поэтому у некоторых украинцев ухудшится здоровье и они почувствуют слабость.

Еще одно геомагнитное колебание, по прогнозам ученых, запланировано на 22 февраля. Эта буря будет непродолжительной и средней по силе.

Последняя магнитная буря в феврале ожидается 27 числа. Ее почувствуют метеозависимые люди, поэтому люди рекомендуют под рукой держать лекарства.

В самые "опасные дни" украинцам лучше отказаться от курения, алкоголя и еды из фастфуда, и на некоторый период придерживаться диеты.

Сами магнитные бури могут повлечь за собой головные боли и головокружения, тахикардию и скачки давления, спровоцируют проблемы с сосудами и суставами.

В период геомагнитных колебаний возможны: апатия, бессоница, обострение хронических заболеваний и т.п. Чтобы минимизировать опасность от вспышек на Солнце, лучше больше времени проводить на свежем воздухе и пить много жидкости.

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