К такому вы точно не готовы

Астрофизики из Соединенных Штатов рассказали, что в ближайшие сутки планету накроет мощная магнитная буря, которая позволит увидеть северное сияние в необычных для этого местах

Об этом говорится в материале CNN.

Согласно данным американского центра прогноза погоды, завтра ожидается геомагнитная буря умеренного типа. Всплеск на солнце совпадает с двадцать пятым циклом солнечной активности, который будет длиться около одиннадцати лет.

«Солнце только что произвело массивный всплеск, посылая сильно заряженную корональную материю через Солнечную систему. Некоторая часть солнечной энергии достигнет нашей атмосферы, побуждая звездочетов смотреть в ночное небо в ожидании яркого мерцающего северного сияния», - говорится в сообщении.

До этого мы рассказывали, что Землю накроет мощная магнитная буря, которая скажется на самочувствии многих людей.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщила, что основной удар придется на 10 декабря. Специалисты присвоили геомагнитному шторму второй уровень и прогнозируют воздействие среднего уровня (6 баллов из 10) - такой мощи в 2020 году еще не было.

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