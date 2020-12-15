Кто в зоне риска и как уберечь свой организм

Украинцев предупредили об очередной сильной магнитной бури в конце неделе

Об этом информирует Лаборатория ФИАН.

Сильный удар из космоса ожидается уже в конце текущей неделе и его ощутят, в первую очередь, метеозависимые люди.

По прогнозам ученых, магнитосфера начнет быть возбужденной в воскресенье, 20 декабря. И продолжит быть активной до вторника, 22 декабря.

В Лаборатории предупреждают, что эти три дня будут самыми тяжелыми и напряженными.

Магнитные бури на себе, в первую очередь, ощутят:

беременные женщины и дети;

пожилые и люди с хроническими заболеваниями;

метеозависимые люди;

люди с болезнями сердца.

В эти дни лучше носить с собой таблетки и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Детям, беременным женщинам и пожилым не нужно проявлять особых активностей, поэтому лучше провести период максимально спокойно.

В Лаборатории ФИАН добавили, что уже 23 и 24 декабря будут отголоски магнитных бурь, но потом фон стабилизируется, и некоторые украинцы почувствуют улучшение самочувствия. Пройдут головные боли, нормализуется давление, придет здоровый сон.

В тяжелый для здоровья период врачи рекомендуют пить травяные чаи, отказаться от жирной пищи и курения, а людям с заболеваниями сердца лучше не садиться за руль автомобиля.

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