Украинцев предупредили об очередной сильной магнитной бури в конце неделе
Об этом информирует Лаборатория ФИАН.
Сильный удар из космоса ожидается уже в конце текущей неделе и его ощутят, в первую очередь, метеозависимые люди.
По прогнозам ученых, магнитосфера начнет быть возбужденной в воскресенье, 20 декабря. И продолжит быть активной до вторника, 22 декабря.
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В Лаборатории предупреждают, что эти три дня будут самыми тяжелыми и напряженными.
Магнитные бури на себе, в первую очередь, ощутят:
- беременные женщины и дети;
- пожилые и люди с хроническими заболеваниями;
- метеозависимые люди;
- люди с болезнями сердца.
В эти дни лучше носить с собой таблетки и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Детям, беременным женщинам и пожилым не нужно проявлять особых активностей, поэтому лучше провести период максимально спокойно.
В Лаборатории ФИАН добавили, что уже 23 и 24 декабря будут отголоски магнитных бурь, но потом фон стабилизируется, и некоторые украинцы почувствуют улучшение самочувствия. Пройдут головные боли, нормализуется давление, придет здоровый сон.
В тяжелый для здоровья период врачи рекомендуют пить травяные чаи, отказаться от жирной пищи и курения, а людям с заболеваниями сердца лучше не садиться за руль автомобиля.
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