В ближайшее время метеозвисимых украинцев ждут магнитные бури

Январь и февраль 2021 года не пройдет бесследно для здоровья многих людей, ведь именно перед Крещением сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН спрогнозировали магнитный всплески, которые могут повлечь за собой плохое самочувствие и проблемы с давлением, пишет КП в Украине.

Первая магнитная буря осталась для большинства украинцев практически незамеченной, ведь, как сообщили специалисты, пик ее активности прошел примерно в 6:00 19 января, когда многие еще спали. Некоторые могут чувствовать недомогания из-за магнитного шторма еще в течении 19-20 января, после чего грядет непродолжительный перерыв.

Свежие данные сотрудников Лаборатории говорят о том, что следующие возмущения магнитосферы припадут на первые дни следующего месяца - 1 и 2 февраля. И по оценкам специалистов пик этой магнитной бури ожидается средней мощности, а общая сила шторма - 4 балла из 10.

Таким образом метеозависимые граждане могут почувствовать недомогания в виде головных болей и головокружения. Также шторм может спровоцировать тахикардию, перепады давления, боли в суставах и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также не исключены проблемы со сном, повышенная тревожность, беспричинная раздражительность и даже апатия.

Существуют некоторые способы облегчения перечисленных симптомов, среди которых снижение физической активности, прогулки на свежем воздухе и более продолжительный сон, который должен длиться не менее 8 часов.

Также эксперты советуют тем, кто плохо себя чувствует, принимать контрастный душ в утреннее время и расслабляющие ванны с эфирными маслами бергамота, мяты или лаванды перед сном. Не стоит ввязываться в стрессовые ситуации, воздержаться от вождения автомобиля и пересмотреть рацион. Медики настаивают, что чувствительные люди не должны употреблять жирную и жареную пищу, а обратить внимание на более легкие для организма фрукты и овощи. Некоторые могут помуг пережить магнитную бурю выпивая много чистой воды, проветривая помещения и занимаясь йогой.

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