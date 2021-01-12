В январе на украинцев обрушится мощная магнитная буря, которую проблемно перенесут метеозависимые люди

Отмечается, что новый удар будет затяжным и достаточно сильным. Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, геошторм обрушится на Землю с 17 по 20 января, пишет «РБК-Украина».

Известно, что все три дня буря будет достаточно мощной. Геомагнитная активность несомненно отразится на самочувствии людей.

По словам медиков, в первую очередь, магнитные бури опасны и тяжело переносятся Людьми с сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, пожилыми людьми. Нелегко приходится и метеочувствительным людям. Даже у здоровых людей, по словам медиков, в эти дни может ухудшиться самочувствие и разболеться голова. Распространенными симптомами являются слабость и бессонница.

«Чтобы уберечься от влияния магнитной бури, следует в эти дни особенно внимательно следить за здоровьем», - отмечают медики, рекомендуя следить за давлением, пульсом и сердечным ритмом.

Чтобы симптомы были менее заметными рекомендуется отказаться от употребления алкоголя и вредной, тяжелой пищи. Откажитесь от тренировки и физической активности. Также стоит выделить больше времени на сон. Для расслабления можно принять ванну.

Стоит отметить, что вслед за январской бурей последует следующий удар по Земле 1 и 2 февраля.

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