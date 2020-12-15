Вченим вдалося знайти планету, яка дуже схожа на Землю



Неймовірне відкриття пощастило зробити за допомогою космічного телескопа Кеплер, передає британське видання Express.

Орбітальний телескоп призначений для виявлення планет розміром з Землю, що обертаються навколо інших зірок. Він був розроблений для дослідження певної частини області Землі в Чумацькому шляху, щоб виявити схожі планети.

Протягом майже десятиліття Кеплер спостерігав 530 506 зірок і виявив 2662 планети, але одна з них привернула особливу увагу вчених.

"Це те, що ми так довго шукали. Вона розміром з Землю і знаходиться в населеній зоні своєї зірки - всі були надзвичайно схвильовані", - поділився емоціями астрофізик Джессі Крістіансен.

Планета отримала назву Kepler-186F. Вона стала першим прикладом Планети розміром з Землю, що знаходиться в "зоні проживання".

На жаль, планета знаходиться занадто далеко від нас і Е зірка занадто тьмяна того, щоб провести більш ретельний аналіз, але відкриття продемонструвало, що в населених зонах є інші планети розміром з Землю.



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