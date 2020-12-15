Ученым удалось найти планету, которая очень похожая на Землю



Невероятное открытие посчастливилось сделать с помощью космического телескопа Кеплер, передает британское издание Express.

Орбитальный телескоп предназначен для обнаружения планет размером с Землю, вращающихся вокруг других звезд. Он был разработан для исследования определенной части области Земли в Млечном Пути, чтобы обнаружить похожие планеты.

В течение почти десятилетия Кеплер наблюдал 530 506 звезд и обнаружил 2662 планеты, но одна из них привлекла особое внимание ученых.

"Это то, что мы так долго искали. Она размером с Землю и находится в обитаемой зоне своей звезды - все были чрезвычайно взволнованы", - поделился эмоциями австралийская астрофизик Джесси Кристиансен.

Планета получила название Kepler-186f. Она стала первым примером планеты размером с Землю, находящейся в зоне обитания.

К сожалению, планета находится слишком далеко от нас и е звезда слишком тусклая того, чтобы провести более тщательный анализ, но открытие продемонстрировало, что в обитаемых зонах есть другие планеты размером с Землю.



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