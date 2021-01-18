Как оно повлияет на судьбу

В ряде регионов нашей планеты можно будет увидеть солнечное затмение, украинцы тоже его смогут созерцать

Это событие станет уникальным, поскольку затмение будет видно в 60-ти странах и даже на Северном полюсе. Последний раз такое было только в 2003 году.

Затмение станет кольцеобразным и, к примеру, из Киева можно будет увидеть закрытие солнечного диска на 12%. Оно произойдет 10 июня 2021 года, пишут Українські новини.

Но смотреть на Солнце невооруженным глазом нельзя и нельзя использовать солнцезащитные очки, телескоп и бинокль. Для этого подойдут такие подручные средства, как рентгеновские фотоснимки, засвеченная фотопленка, лазерные диски, сварочная маска, в крайнем случае над свечкой можно закоптить пленку или стекло.

По мнению астрологов, солнечное затмение достаточно сложный период. В это время необходимо избегать перепалок с близкими людьми, не делать поспешных выводов и принимать важных решений.

Будьте осторожны с алкоголем, критикой, резкими словами. Не занимайтесь в это время экстримом, не испытывайте судьбу и не ссорьтесь с начальством.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют мощные магнитные бури, поэтому стоит быть предельно осторожными.

Так, с 18 по 21 января на Украину вместе с морозами надвигаются магнитные бури. Для чувствительных людей они могут оказаться довольно болезненными. Учитывая морозы до 20 градусов, которые прогнозируют в эти дни метеорологи, людям с сердечно-сосудистыми проблемами может быть совсем туго.

Напомним, что найдена планета-двойник Земли, ученые показали невероятные кадры.

Как сообщала Politeka, к Земле несутся три опасных астероида, появилось предупреждение NASA: что и в какие даты произойдет.

Также Politeka писала, что ученые нашли путь для путешествий по Солнечной системе, человечество в шаге от мечты.