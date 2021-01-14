Украину накроют мощные магнитные бури, поэтому стоит быть предельно осторожными
Так, с 17 по 21 января на Украину вместе с морозами надвигаются магнитные бури. Для чувствительных людей они могут оказаться довольно болезненными.
Психолог и таролог-прогнозист Ольга Соломка рассказала в интервью для Обозревателя, кому придется хуже всего.
Она отметила, что учитывая морозы до 20 градусов, которые прогнозируют в эти дни метеорологи, людям с сердечно-сосудистыми проблемами может быть совсем туго.
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Кроме того, особенно будут ощущать на себе негативное влияние огненные знаки – Овен, Лев, Стрелец, в меньшей степени это затронет представителей земных знаков – Тельца, Деву и Козерога.
По словам таролога, скачки давления, аритмию, ощущение тяжести, страха, неуверенности, которые обычно сопровождают эти природные явления, почувствуют те, кто привык давить на себя и ближних и многие вопросы решать принуждением и другими силовыми методами.
Более-менее спокойно будут чувствовать себя представители стихии воздуха и воды, но остерегаться в эти дни стоит всем.
"Поэтому с 17 по 20 января нам всем, а особенно – метеочувствительным людям, лучше не планировать лишних нагрузок и важных дел", - сделала выводы эксперт.
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