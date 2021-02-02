В феврале украинцам стоит приготовиться к очень высокой магнитной активности Солнца

Специалисты уже точно определили, когда бури атакуют Землю, передает "Обозреватель". Всего в этом месяце прогнозируют четыре шторма, которые могут пагубно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Согласно прогнозу, первая буря разыграется 7 февраля и продлится до 10 числа, она достигнет своего пика во вторник, 9 февраля. Этот всплеск будет средней активности, а потому не представляет серьезной угрозы.

Самая сильная магнитная буря обрушится 15 февраля и достигнет пика в дневное время суток. Шторм продлится недолго, однако будет достаточно мощным, чтобы повлиять на здоровье человека, многие могут испытать слабость, головокружение, снижение концентрации и другие неприятные симптомы.

Еще один магнитосферный всплеск средней силы ожидается 22 февраля, он должен утихнуть быстро и без серьезных последствий. 27 февраля прогнозируют слабую бурю, которую большинство людей даже не ощутят, но метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, следует подготовиться и принять меры предосторожности.

Важный момент: запаситесь лекарствами, которые нужно принимать в случае ухудшения самочувствия, и всегда держите их под рукой - магнитный всплеск может ударить по организму в самый неожиданный момент. Кроме того, высыпайтесь, избегайте тяжелых физических нагрузок, больше гуляйте на свежем воздухе, не стойте долго на солнце, пейте побольше воды, хорошо питайтесь и на время откажитесь от кофе.

Напомним, что магнитные бури ударят в ближайшие недели, названы точные даты

Как сообщала Politeka, магнитная буря ударит по здоровью украинцев, трепать будет два дня подряд

Также Politeka писала, что сильнейшая магнитная буря накроет украинцев, кому придется хуже всего