Во вторник 2 февраля в мире и в Украине отмечают день особенного синоптика, День сурка

Харьковский народный синоптик, сурок Тимка сделал прогноз, когда же ждать весны в Украине. Об этом информирует МГ "Объектив".

Тимка живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары. По прогнозу Тимки, зима закончится уже через шесть недель.

По словам Надежды Токарской, преподавателя на биофаке университета, грызуна вытащили из норы около 11 утра, и Тимка ІІІ не увидел свою тень, что говорит о том, что весна придет рано. Это не значит прямо сейчас, но в ближайшие шесть недель зима закончится, другими словами, уже в середине марта наступит окончательная весенняя погода.

Сотрудники Харьковского университета им. Каразина также опубликовали видео, как "народный метеоролог" делал свой прогноз в День сурка.

По информации представителей университета, сурок Тимка уже третье поколение народных "вещунов". На биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Отец нынешнего вещуна, Тимка II предусматривал погоду семь раз, после чего ушел на заслуженный отдых.

Тимка второй залег в спячку в конце октября и сегодня его достали из домика в котором он спал всю зиму.

Еще одного сурка Марусю, которая находится во Львовской области планируют 15 февраля, в день Сретения Господнего.

Известно, что День Сурка больше развлекательный день, и на предсказывания погоды полагаться не стоит, однако так не думают представители университета, которые просят сурка не только предсказывать погоду. Оказывается сурок Тимка делал предсказания даже на то, чем лечить COVID-19.

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