Сини знаменитого українського співака Назарія Яремчука намагаються налагодити стосунки з сестрою, яка пішла зі сцени через серйозні проблеми зі здоров'ям

Після смерті артиста відносини Назарія і Дмитра з Марією сильно зіпсувалися на тлі розділу спадщини, передає Politeka.net. Вони поділилися подробицями в інтерв'ю для програми"Життя відомих людей".

Назарій Яремчук помер у 1995 році в Чернівцях. За життя виконавець був одружений двічі, перша дружина Олена Шевченко народила йому двох синів, які стали народними артистами України. Друга дружина Дарина в 1993 році народила йому дівчинку Марію, яка теж почала кар'єру співачки, проте два роки тому її припинила через панічні атаки, що відбувалися на сцені. Брати Яремчуки відзначили, що підтримують зв'язок з сестрою, незважаючи на всі розбіжності.

"Зараз вона живе у Львові, вона сказала. Ми спілкуємося. Не часто, звичайно. Можна сказати, рідко спілкуємося. Ми рідні! І так чи інакше ми повинні знайти спільну мову між собою. Сім'ю не вибирають, вона дається", - підкреслив Дмитро Яремчук.

Головний конфлікт між дітьми Назарія Яремчука-старшого стався на грунті поділу майна, справа дійшла до суду. В кінці-кінців старші брати вирішили поступитися найдорожче своїй молодшій сестрі, після цього їх відносини покращився.

"Ми практично від усього відмовилися на користь Марічки. Там основне питання було - це будинок, який розташований у Чернівцях, у центрі міста. По суті він належав усім нам... Ми з братом вирішили і відмовилися від цього будинку".

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