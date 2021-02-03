Сыновья знаменитого украинского певца Назария Яремчука пытаются наладить отношения с сестрой, которая ушла со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем

После смерти артиста отношения Назария и Дмитрия с Марией сильно испортились на фоне раздела наследства, передает Politeka.net. Они поделились подробностями в интервью для программы "Життя відомих людей".

Назарий Яремчук скончался в 1995 году в Черновцах. При жизни исполнитель был женат дважды, первая жена Елена Шевченко родила ему двух сыновей, которые стали Народными артистами Украины. Вторая супруга Дарина в 1993 году родила ему девочку Марию, которая тоже начала карьеру певицы, однако два года назад резкое ее прекратила из-за панических атак, происходивших на сцене. Братья Яремчуки отметили, что поддерживают связь с сестрой, несмотря на все разногласия.

"Сейчас она живет во Львове, она сказала. Мы общаемся. Не часто, конечно. Можно сказать, редко общаемся", - подчеркнул Дмитрий Яремчук. - "Мы родные! И так или иначе мы должны найти общий язык между собой. Семью не выбирают, она дается".

Главный конфликт между детьми Назария Яремчука-старшего произошел на почве разделения имущества, дело дошло до суда. В конце-концов старшие братья решили уступить самое дорогое своей младшей сестре, после этого их отношения улучшилось.

"Оновной вопрос был — это дом, который расположен в Черновцах, в центре города. По сути он принадлежал всем нам... Мы с братом решили и отказались от этого дома".

Напомним, остановилось сердце звезды культовых фильмов, врачи сделали все возможное

Как сообщала Politeka, ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.