Репер і суддя шоу "X-Фактор" Серьога домігся, щоб дітей Марка і Платона залишили жити з ним

Як повідомляє Politeka.net, 2 лютого таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Колишня дружина артиста Поліна Ололо поділилася в "Instagram" свіжими кадрами і озвучила свою позицію (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Сергій Пархоменко (справжнє ім'я репера) і його екс-дружина вже близько року вирішують питання з проживанням дітей. Цього разу суд відхилив апеляцію Поліни і не дозволив їй забрати синів до себе. Прес-служба Серьоги заявила, що жінка не надала вагомих доказів, щоб переконати суд, передає "РБК".

Як з'ясувалося під час засідання, Харківський департамент у справах неповнолітній у листопаді минулого року визнав за доцільне проживання дітей з їх зірковим батьком. Нібито, комікс прийняла рішення, грунтуючись на свідчення хлопчиків про жахливе життя з матір'ю. При цьому Серьога заявив, що дозволяє Поліні регулярно бачитися з Марком і Платоном, хоча останнім часом вони зустрічаються рідше через пандемію.

Сама ж колишня дружина не згодна зі словами репера, як і з судовим вердиктом. Поліна заявила в соцмережі, що Сергій поводився в залі суду некультурно, а наостанок панібратськи попрощався з суддями.

"Я просила суд дозволити бачитися з дітьми до винесення рішення суду по суті, оскільки процес може тривати ще дуже довго, а то й кілька років. Мені було відмовлено, оскільки Сергій Пархоменко стверджує, що я бачу дітей і розмовляю з ними по телефону майже щодня, що є відвертою, нахабною брехнею", - зазначила Поліна.

Раніше вона заявила, що вже давно позбавлена зв'язку зі своїми дітьми, після того, як Серьога їх відібрав:

"Вже як рівно рік мої діти зникли зі зв'язку. Рік, я не вірю, як довго ми в розлуці! Рівно рік, як їх ізолюють від мене! За цей рік їх батько дозволив їм зателефонувати своїй мамі рівно один раз. Цілий рік приховує їх місцезнаходження та місце проживання".

Окрему увагу мама дітей звернула на зовнішній вигляд виконавця - він вбрався в синій костюм з шевроном і значками, що нагадує форму правоохоронців.

Нагадаємо, сестра судді Х-Фактор і репера Серьоги публічно звернулася до зоряного брата: "Мені соромно, що я однієї крові з тобою"

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