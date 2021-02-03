Рэпер и судья шоу "X-Фактор" Серега добился, чтобы суд детей Марка и Платона оставили жить с ним

Как сообщает Politeka.net, 2 февраля такое решение принял Киевский апелляционный суд. Бывшая жена артиста Полина Ололо поделилась в "Инстаграм" свежими кадрами и озвучила свою позицию (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Сергей Пархоменко (настоящее имя рэпера) и его экс-супруга уже около года решают вопрос с проживанием детей. На этот раз суд отклонил апелляцию Полины и не позволил ей забрать сыновей к себе. Пресс-служба Сереги заявила, что женщина не предоставила весомых доказательств, чтобы переубедить суд, передает "РБК".

Как выяснилось во время заседания, Харьковский департамент по делам несовершеннолетний в ноябре прошлого года признал целесообразным проживание детей с их звездным отцом. Якобы, комикссия приняла решение, основываясь на показания мальчиков об ужасной жизни с матерью. При этом Серега заявил, что позволяет Полине регулярно видеться с Марком и Платоном, хотя в последнее время они встречаются реже из-за пандемии.

Сама же бывшая жена не согласна со словами рэпера, как и с судебным вердиктом. Полина заявила в соцсети, что Сергей вел себя в зале суда некультурно, а напоследок панибратски попрощался с судьями.

"Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет. Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью", - отметила Полина.

Ранее она заявила, что уже давно лишена связи со своими детьми, после того, как Серега их отобрал:

"Уже как ровно год мои дети исчезли со связи. Год, я не верю, как долго мы в разлуке! Ровно год, как их изолируют от меня! За этот год их отец позволил им позвонить своей маме ровно один раз. Целый год скрывает их местонахождение и место жительства".

Отдельное внимание мама детей обратила на внешний вид исполнителя - он нарядился в синий костюм с шевроном и значками, напоминающий форму правоохранителей.

Напомним, сестра судьи Х-Фактор и рэпера Сереги публично обратилась к звездному брату: "Мне стыдно, что я одной крови с тобой"

Также Politeka сообщала, что экс-жена рэпера Сереги устала молчать и выдала правду о жизни со звездой.