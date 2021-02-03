Відома співачка, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос деякий час була однією з солісток жіночого гурту ВІА Гра

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці групи в Instagram з'явився архівний знімок, на якому був знятий старий склад ВІА Гри. На фото позувала ще зовсім молода Санта Дімопулос і дві її колеги. Судячи з усього, дівчата виступали на концерті, який був присвячений Хелловіну, адже їх костюми були вельми дивними.

"Санта Дімопулос, Єва Бушміна (LAYAH) і Альбіна Джанабаєва", - підписали фото автори аккаунта.

На фото дівчата постали в чорних нарядах. Санта обрала сукню з екстремальними вирізами з боків. Вирізи були прикрашені золотими прикрасами. Єва Бушміна була в більш скромному закритому вбранні. У дружини Валерія Меладзе Альбіни були невеликі вирізи по всій сукні. Дівчата обіймалися і позували на камеру.

У всіх красунь було сильно розмальовано обличчя. Чорні патьоки і пишні зачіски робили їх схожими на відьом.

У коментарях під постом залишили кілька відгуків.

"Найжахливіший склад ВІА Гри", "Дивилася цей кавер під мелодію рамштайна", - пишуть користувачі Мережі.

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