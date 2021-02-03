Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос продовжує хвалитися знімками з відпочинку
Свіже фото зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.
Як відомо, зараз Санта Дімопулос розкішно відпочиває в ОАЕ.
Переможниця шоу "Танці з зірками" постала перед численними фанатами в ніжному халаті-сукні, який зайвий раз підкреслив пишний бюст української співачки.
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Сукню-халат в підлогу співачка доповнила білими сандалями. Крім цього, Санта Дімопулос вирішила поцікавитися, чи сподобалося фанатам таке вбрання і запропонувала їм залишити свій голос в Instagram Stories.
На іншому фото Санта Дімопулос в компанії подружки позувала на одному з пляжу ОАЕ.
Для виходу на публіку співачка підібрала спокусливе бікіні і стильні окуляри, а волосся зірка зібрала в пучок.
"Моя", - підписала зірка чергове фото в Instagram Stories.
Раніше ми розповідали, як Санта Дімопулос розбурхала божевільним вчинком на відпочинку.
Співачка в спеціальній екіпіровці вирішила отримати дозу адреналіну на екстремальному атракціоні.
Атрракціон представляє з себе зіплайн, простягнутий під кутом 16 градусів між хмарочосами (46-й поверх) над причалом Дубая. Протяжність маршруту становить один кілометр, а максимальна швидкість досягає 80 км/год.
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А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" блиснула ідеальною засмагою в бікіні
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