Такого від неї не очікували

Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос продовжує хвалитися знімками з відпочинку

Свіже фото зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Як відомо, зараз Санта Дімопулос розкішно відпочиває в ОАЕ.

Переможниця шоу "Танці з зірками" постала перед численними фанатами в ніжному халаті-сукні, який зайвий раз підкреслив пишний бюст української співачки.

Сукню-халат в підлогу співачка доповнила білими сандалями. Крім цього, Санта Дімопулос вирішила поцікавитися, чи сподобалося фанатам таке вбрання і запропонувала їм залишити свій голос в Instagram Stories.

На іншому фото Санта Дімопулос в компанії подружки позувала на одному з пляжу ОАЕ.

Для виходу на публіку співачка підібрала спокусливе бікіні і стильні окуляри, а волосся зірка зібрала в пучок.

"Моя", - підписала зірка чергове фото в Instagram Stories.

Раніше ми розповідали, як Санта Дімопулос розбурхала божевільним вчинком на відпочинку.

Співачка в спеціальній екіпіровці вирішила отримати дозу адреналіну на екстремальному атракціоні.

Атрракціон представляє з себе зіплайн, простягнутий під кутом 16 градусів між хмарочосами (46-й поверх) над причалом Дубая. Протяжність маршруту становить один кілометр, а максимальна швидкість досягає 80 км/год.

Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками" роздражнила мокрим тілом без одягу

А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" блиснула ідеальною засмагою в бікіні

Також Politeka повідомляла, що крихта-дочка Санти Дімопулос з "Танців з зірками" вразила видом на Мальдівах