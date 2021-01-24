Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя в райском месте

На фото Санта позирует в красном бикини, лежа на побережье океана. Звезда лежала спиной к камере, хвастаясь загаром и упругими ягодицами. Ножки Санты были частично в воде, но это совсем не смущало красавицу. Волосы певица оставила распущенными, а руку вытянула вперед. Кадр получился солнечным и непринужденным, ведь артистка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Вы очаровательная, хорошего отдыха", "Красиво и идеально", "Какая вы классная. Я имею ввиду искренняя, добрая, милая", "Это идеальный отдых", "Кайф", "Волшебно", "Космически красива", "Как же красиво и гармонично", "Вокруг одна красота", "Очень даже неплохо", "Богиня красоты", "Шикарная Санта".

Мы писали, что бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос показала располневшую фигуру в купальнике.

«Да, после танцев я очень поправилась, но потихонечку буду сейчас приходить в форму», - заявила певица, красуясь перед зеркалом в красных шортах и черном мини-топе.

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