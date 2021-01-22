Украинская певица, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос показала, в каком роскошном месте она поселилась на Мальдивах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков, сделанных с высоты птичьего полета. На первом была сфотографирована вилла, расположенная на воде. Судя по всему, семья Димопулос поселилась в этом прекрасном месте.

На фото видно, что двухэтажная вилла оснащена собственным бассейном и горками, спуск которых ведет в море. Также у виллы есть собственный спуск в воду с деревянной лестницы. Возле бассейна расположены многочисленные лежаки и диванчики, где отдыхающие могут загорать. Кроме этого, есть зона отдыха на втором этаже виллы. Так выглядит рай.

На втором фото Санта выбиралась из воды, пока ее сын плавал в голубой воде со спасательным кругом. Даже издалека можно рассмотреть идеальную модельную фигурку Санты.

Стоит отметить, что многие украинские знаменитости на время локдауна отправились в теплые края. Одни покоряли Бали, но большинство звезд предпочли отправиться на Мальдивы. Кстати, Санта Димопулос на Мальдивах успела встретиться с судьей шоу «Танці з зірками» Катериной Кухар. Судя по сторис, артисты решили поужинать семьями.

Напомним, что знойная Димопулос в купальнике похвасталась самыми сочными видами с Мальдив: "Как завораживает!".

Как сообщала Politeka, мокрая Димопулос разлеглась у бассейна, сверкнув упругостями: «Русалка».

Также Politeka писала, что Димопулос растрогала очень личным кадром с малышкой-дочкой: «Куколки».