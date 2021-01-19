Колишня солістка ВІА Гри і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла про свій розкішний відпочинок на Мальдівах і поділилася яскравими відео

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона зізналася, що їй самій не віриться в те, що вона відпочиває в такому красивому місці.

"Ущипніть мене. Я не вірю, що перебуваю в такій неймовірній красі! Ми в райському місці на Мальдівах, де знаходиться готель, що потопає в тропічній зелені, оточений білосніжним піском, кришталево чистою і яскравою водою", - похвалилася співачка.

Вона також поділилася відео, на яких показала, на якому розкішному пляжі проводить час. На кадрах зверху можна побачити, як співачка із задоволенням плаває в блакитній воді. На ній зелений купальник, який ідеально підкреслив фігуру красуні.

Шанувальники Дімопулос тут же почали коментувати її пост.

"Це ідеальна перезавантаження", "неймовірно", "це просто вау", "як красиво", "гарне місце щоб зануритися на Водохреща", "райська насолода", "очманіти яка краса! Зйомка вогонь, ви соковита красуня! дуже гармонійно виглядаєте з природою Мальдів", "Боже, як красиво", "як заворожує, просто вау", "Санта, ви просто вугіллячко", "Ви там ідеально виглядаєте - шикарні", - пишуть люди.

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