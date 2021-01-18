Украинская певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос поразила откровениями своих фанатов
Публикация с признанием появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, бывшая участница ВИА Гры рассказала, что ей пришлось пережить ради победы на популярном шоу "Танці з зірками".
Один из подписчиков поинтересовался у певицы, было ли сложно Санте Димопулос на паркете и попросил опубликовать фото с кубком победителя.
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Как призналась Санта, из-за участия в шоу у нее начался гормональный сбой, а тело отказывалось что-либо делать.
"Да, было чрезвычайно сложно. 3-6 танцев за неделю, бессонные ночи. Тело, которое отказывается работать и бастует. Гормональный сбой, нервы, лицемерие за спиной... Но оно того стоило", - подытожила популярная певица в Instagram Stories, опубликовав еще фото, на котором она держит кубок в руках.
Ранее мы рассказывали, что Санта Димопулос показала свою маленькую дочку Софию, с которой она отправилась на Мальдивы.
Девочка, которой сейчас годик и четыре месяца, просто очаровала пользователей Сети своими голубыми глазами и светлыми кудряшками.
Фолловеры Димопулос пишут, что дочка все больше становится похожей на нее. В то же время другим девочка больше показалась похожей на своего отца.
Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии
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Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну