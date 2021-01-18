Украинская певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос поразила откровениями своих фанатов

Публикация с признанием появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, бывшая участница ВИА Гры рассказала, что ей пришлось пережить ради победы на популярном шоу "Танці з зірками".

Один из подписчиков поинтересовался у певицы, было ли сложно Санте Димопулос на паркете и попросил опубликовать фото с кубком победителя.

Как призналась Санта, из-за участия в шоу у нее начался гормональный сбой, а тело отказывалось что-либо делать.

"Да, было чрезвычайно сложно. 3-6 танцев за неделю, бессонные ночи. Тело, которое отказывается работать и бастует. Гормональный сбой, нервы, лицемерие за спиной... Но оно того стоило", - подытожила популярная певица в Instagram Stories, опубликовав еще фото, на котором она держит кубок в руках.

Ранее мы рассказывали, что Санта Димопулос показала свою маленькую дочку Софию, с которой она отправилась на Мальдивы.

Девочка, которой сейчас годик и четыре месяца, просто очаровала пользователей Сети своими голубыми глазами и светлыми кудряшками.

Фолловеры Димопулос пишут, что дочка все больше становится похожей на нее. В то же время другим девочка больше показалась похожей на своего отца.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну