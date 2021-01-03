Победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос дала продолжение громкому скандалу с Юлией Саниной из группы "The Hardkiss"
Как сообщает Politeka.net она выложила в сториз "Инстаграм" фотографию в красном костюме с бахромой и откровенным декольте, в котором выступала на "Танцях з зірками" вместе с Максом Леоновым. В уже знакомом образе экс-участница "ВИА Гры" позировала за кулисами шоу со счастливой улыбкой на лице.
В своей публикации красотка ответила на вопрос одного из поклонников о том, как она относится к лицемерному отношению и лицемерным людям.
"Иногда даже подыгрываю (под дурочку), но всегда кожей чувствую лицемерие. К сожалению, в современном обществе мы не можем полностью абстрагироваться от этого. В моем близком кругу друзей таких людей нет и быть не может", - заявила Димопулос в социальной сети.
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Стоит отметить, что в финале "Танців з зірками" Санта победила, но решила отдать свой кубок Юлии Саниной, которая заняла второе место. Солистка The Hardkiss не оценила жест и отказалась от награды, демонстративно поставив его на пол. Позже в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи" она публично раскритиковала поведение Димопулос и посчитала его унизительным.
"Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно", - подчеркнула Юлия Санина.
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