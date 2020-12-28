Победительница «Танців з зірками» и экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос показала, как наслаждается отдыхом с подругами

Украинская певица поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Санта рассказала, что в преддверии Нового года решила ввыбраться погулять со своими подружками – ведущей Татьяной Тереховой и моделью Аллой Григорьевой. На фото красотки позируют в одном из дорогих ресторанов. При этом, на Санте белая полупрозрачная блузка с принтом, а ее образ дополняет эффектный макияж.

«Предновогодний девичник. Люблю своих подруг», - подписала снимок звезда.

В комментариях тут же принялись обсуждать фото Санты и двух ярких блондинок.

«Это новый состав группы «Виагра»? очень красивые», «О Боги какие шикарные и породистые женщины», «Красавицы», «Шикарные», «Вы шикарны, девчонки», «Какие красивые», - пишут люди.

Ранее стало известно, что произошло с кубками победителей шоу "Танці з зірками" после того, как Санта решила передать их Юлии Саниной и ее партнеру, однако они отказались.

Так, призы участников успешно продали через аукцион 18 декабря.

Кубок Санты Димопулос и Макса Леонова, которые заняли первое место в суперфинале шоу, ушел за 55 тысяч гривен. Награда серебряных призеров Юлии Саниной и Дмитрия Жука была продана за 48 тысяч гривен.

Напомним, скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".

Как сообщала Politeka, пылкая Санта Димопулос пленила загорелыми изгибами в глубоком декольте: "Какое красивое...".

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос прижалась к обнаженному торсу красавца-брюнета.