Победительница «Танців з зірками» и экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос показала, как наслаждается отдыхом с подругами
Украинская певица поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Санта рассказала, что в преддверии Нового года решила ввыбраться погулять со своими подружками – ведущей Татьяной Тереховой и моделью Аллой Григорьевой. На фото красотки позируют в одном из дорогих ресторанов. При этом, на Санте белая полупрозрачная блузка с принтом, а ее образ дополняет эффектный макияж.
«Предновогодний девичник. Люблю своих подруг», - подписала снимок звезда.
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В комментариях тут же принялись обсуждать фото Санты и двух ярких блондинок.
«Это новый состав группы «Виагра»? очень красивые», «О Боги какие шикарные и породистые женщины», «Красавицы», «Шикарные», «Вы шикарны, девчонки», «Какие красивые», - пишут люди.
Ранее стало известно, что произошло с кубками победителей шоу "Танці з зірками" после того, как Санта решила передать их Юлии Саниной и ее партнеру, однако они отказались.
Так, призы участников успешно продали через аукцион 18 декабря.
Кубок Санты Димопулос и Макса Леонова, которые заняли первое место в суперфинале шоу, ушел за 55 тысяч гривен. Награда серебряных призеров Юлии Саниной и Дмитрия Жука была продана за 48 тысяч гривен.
Напомним, скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".
Как сообщала Politeka, пылкая Санта Димопулос пленила загорелыми изгибами в глубоком декольте: "Какое красивое...".
Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос прижалась к обнаженному торсу красавца-брюнета.