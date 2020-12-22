Экс-участница группы "ВИА Гра" и победитель шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос засветила свои достоинства в роскошном образе

Как передает Politeka.net, исполнительница выложила на странице в соцсети "Инстаграм" фото своего наряда на коктейльной вечеринке Dior. Красотка пришла на мероприятие в длинном вечернем платье с этническими орнаментами и смелым декольте, приметной изюменкой стала полупрозрачная ткань на рукавах и "пушистость" подола благодаря торчащим кусочкам газовой ткани разных цветов. Судя по снимку, девушка не надела бюстгальтер.

Санта Димопулось присела на белый пуфик посреди зала, опустив вниз руку с миниатюрной сумочкой. Она повернула голову в сторону от камеры, из-за чего волосы прикрыли ее волнующее декольте и придали образу большей пикантности. Знаменитость изобразила любопытный взгляд и слегка приоткрыла губы, как будто увидела что-то очень интересное за кадром.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом артистки и засыпали ее комплиментами под постом:

"Санточка, это платье тебе к лицу! Очень красиво"; "Очень нежная и женственная, и... красиво-сексуальна!!! Хорошее сочетание👍❤️😍"; "Трудно поверить в красоту такой женщины"; "Этот образ Вам идеально подходит 🌹, красотка."; "Бомбезная!!!"; "Изумительная женская красота"; "Санта, как же это красиво!!!"; "ух, какая куколка 👏👏👏🔥"; "Очаровательный образ! 🌹🌹🌹"; "Невероятное))) о таком только мечтать"; "Красивая сексуальная!!! Но сексуальней всего - Ваш ум и интеллект !!"; "Санточка вы просто красавица😍 желаю вам бить такою всегда 💓👏💎"; "Какое красивое платье".

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