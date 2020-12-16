Санта Димопулос расставила все точки после скандального финала шоу "Танці з зірками"
Об этом она рассказала в своем личном микроблоге Instagram.
Так, певица решила пооткровенничать со своими фанатами и предложила задать им какие-нибудь вопросы.
Один из фанатов решил затронуть финальный эфир и поинтересовался, после всех скандальных подробностей она бы отдала еще раз кубок победителя "Танців з зірками" своей оппонентке Юлии Саниной.
Красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа"
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Лободу со скандалом выгнали с концерта в России, кадры просочились в сеть: "Мы отказали ей из-за..."
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
"Нет смысла сейчас об этом думать. Скажу так - я ни о чем не жалею, ведь все что сделано с добром, открытым сердцем и из красивого состояния сознания - это правильно. Как бы это не восприняли в ответ", - ответила певица на откровенный вопрос.
Другой поклонник спросил, почему Юлия Санина восприняла решение Димопулос отдать кубок в качестве унижения, на что получил откровенный ответ. Певица призналась, что из себя представляет нынешний шоу-бизнес.
"Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила за что я не люблю эту сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь - вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас", - добавила она в своем Instagram.
Ранее мы рассказывали, что Юлия Санина обвинила в лицемерии Санту Димопулос после финала "Танців з зірками".
«Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно», - подчеркнула Санина.
Более того, Санина едва сдержала эмоции, когда бывшая участница ВИА Гры заговорила про «эту девочку, у которой нет наград».
Напомним, что опустошенная Санина после скандального финала "Танців з зірками" решилась на откровение
Как сообщала Politeka, Санина показала, с кем и куда сбежала после поражения на "Танцях з зірками"
Также Politeka писала, что знойная Санина взбудоражила раскованным видом без штанов после поражения на "Танцях з зірками"