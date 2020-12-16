Санта Димопулос расставила все точки после скандального финала шоу "Танці з зірками"

Об этом она рассказала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, певица решила пооткровенничать со своими фанатами и предложила задать им какие-нибудь вопросы.

Один из фанатов решил затронуть финальный эфир и поинтересовался, после всех скандальных подробностей она бы отдала еще раз кубок победителя "Танців з зірками" своей оппонентке Юлии Саниной.

"Нет смысла сейчас об этом думать. Скажу так - я ни о чем не жалею, ведь все что сделано с добром, открытым сердцем и из красивого состояния сознания - это правильно. Как бы это не восприняли в ответ", - ответила певица на откровенный вопрос.

Другой поклонник спросил, почему Юлия Санина восприняла решение Димопулос отдать кубок в качестве унижения, на что получил откровенный ответ. Певица призналась, что из себя представляет нынешний шоу-бизнес.

"Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила за что я не люблю эту сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь - вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас", - добавила она в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Юлия Санина обвинила в лицемерии Санту Димопулос после финала "Танців з зірками".

«Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно», - подчеркнула Санина.

Более того, Санина едва сдержала эмоции, когда бывшая участница ВИА Гры заговорила про «эту девочку, у которой нет наград».

Напомним, что опустошенная Санина после скандального финала "Танців з зірками" решилась на откровение

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