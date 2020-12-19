В предпраздничный день на «1+1» разыграли кубки победителей популярного шоу «Танці з зірками»

Как передает Politeka.net, благотворительный аукцион проводился в Фейсбуке утреннего шоу «Сніданок». На продажу были выставлены кубки Санты Димопулос и Юлии Саниной.

Как известно, победительницей проекта стала Санта, но во время шоу результатов певица заявила, что хочет отдать кубок и победу Юлии Саниной. Однако фронтвумен The Hardkiss отказалась принимать кубок.

Организаторы шоу попытались исправить сложившуюся ситуацию и объявили, что в шоу победило две девушке. За кулисами обоим красоткам вручили по кубку. Санина стояла на своем, и предложила отдать кубки на благотворительность. Как она рассказывала позже в интервью, ее главной целью в тот момент было красиво выйти из ситуации с кубком.

Накануне Дня Святого Николая был объявлен аукцион, на котором продавали кубки. По результатам аукциона Санта обошла Юлию, ведь ее кубок приобрели за более внушительную сумму.

Так, финальной ставкой за кубок Саниной оказалось 49 тысяч гривен, а кубок Санты удалось продать за 85 тысяч гривен. Теперь организаторы ждут оплаты от покупателей и готовятся поздравить счастливчика в понедельник 21 декабря.

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