Українська співачка, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос звернулася до шанувальників

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала оголошення про те, що її кубок переможниці танцювального проекту виставлений на благодійний аукціон. Стартова ціна кубка склала 3000 гривень. На офіційній сторінці «Сніданку з 1+1» в Фейсбук всім бажаючим запропонували поборотися за кубок. Всього через кілька годин за кубок були готові віддати понад 40 тисяч гривень.

"Проект здійснив мою мрію-танцювати, і це найбільша нагорода для мене, як і ваша підтримка! У фіналі я керувалася відкритим серцем і щирим поривом. І сьогодні, напередодні сімейних теплих свят, наша черга допомагати іншим здійснювати їхні мрії. Закликаю всіх взяти участь у марафоні або відправити будь-яку посильну суму на рахунок благодійного проекту "Здійсни мрію", - закликала Санта своїх шанувальників приєднатися до благодійної акції.

Відомо, що фінал аукціону відбудеться 18 грудня о 19:00.

Як відомо, переможницею проекту "Танці з зірками" оголосили Санту Дімопулос, але вона в прямому ефірі вирішила віддати приз Юлії Саніній. Артистка нагороду не прийняла, запропонувавши віддати її на благодійність.

Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала, якою милою росте її дочка:"зовсім не схожа на Санту".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос повідомила про ситуацію, після якої подасть на розлучення: "він зручно влаштувався...".

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос зізналася, як "Танці з зірками" змінили її життя:" я мріяла тиждень не...".