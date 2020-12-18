Украинская певица, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос обратилась к поклонникам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала объявление о том, что ее кубок победительницы танцевального проекта выставлен на благотворительный аукцион. Стартовая цена кубка составила 3000 гривен. На официальной странице «Сніданка з 1+1» в Фейсбук всем желающим предложили побороться за кубок. Всего через несколько часов за кубок были готовы отдать более 40 тысяч гривен.

«Проект осуществил мою мечту – танцевать, и это самая большая награда для меня, как и ваша поддержка! В финале я руководствовалась открытым сердцем и искренним порывом. И сегодня, в преддверии семейных теплых праздников, наша очередь помогать другим осуществлять их мечты. Призываю всех принять участие в марафоне либо отправить любую посильную сумму на счет благотворительного проекта «Здійсни мрію»», - призвала Санта своих поклонников присоединиться к благотворительной акции.

Известно, что финал аукциона состоится 18 декабря в 19:00.

Как известно, победительницей проекта «Танці з зірками» объявили Санту Димопулос, но она в прямом эфире решила отдать приз Юлии Саниной. Артистка награду не приняла, предложив отдать ее на благотворительность.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала, какой милашкой растет ее дочь: "Совсем не похожа на Санту".

Как сообщала Politeka, Димопулос сообщила о ситуации, после которой подаст на развод: "Он удобно устроился...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос призналась, как "Танці з зірками" изменили ее жизнь: "Я мечтала неделю не...".