Украинская певица, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос обратилась к поклонникам
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала объявление о том, что ее кубок победительницы танцевального проекта выставлен на благотворительный аукцион. Стартовая цена кубка составила 3000 гривен. На официальной странице «Сніданка з 1+1» в Фейсбук всем желающим предложили побороться за кубок. Всего через несколько часов за кубок были готовы отдать более 40 тысяч гривен.
«Проект осуществил мою мечту – танцевать, и это самая большая награда для меня, как и ваша поддержка! В финале я руководствовалась открытым сердцем и искренним порывом. И сегодня, в преддверии семейных теплых праздников, наша очередь помогать другим осуществлять их мечты. Призываю всех принять участие в марафоне либо отправить любую посильную сумму на счет благотворительного проекта «Здійсни мрію»», - призвала Санта своих поклонников присоединиться к благотворительной акции.
Известно, что финал аукциона состоится 18 декабря в 19:00.
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Как известно, победительницей проекта «Танці з зірками» объявили Санту Димопулос, но она в прямом эфире решила отдать приз Юлии Саниной. Артистка награду не приняла, предложив отдать ее на благотворительность.
Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала, какой милашкой растет ее дочь: "Совсем не похожа на Санту".
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