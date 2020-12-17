Відома українська співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розговорилася про відносини
Зірка вирішила поговорити зі своїми фоловерами в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Санта Дімопулос стала давати поради дівчатам щодо особистого життя.
Так, артистка зазначила, що не вірить, ніби сім'я може перешкодити кар'єрі.
"Давайте будемо чесними - навряд чи міцна сім'я заважає побудові кар'єри. Я думаю, справа не в ній. Він зручно влаштувався - і не пішов і ніби як вільний. Вам вирішувати, як бути, я б в такій ситуації сама подала на розлучення", - відповіла співачка.
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Також Дімопулос порадила, як реагувати на зраду.
"А що робити? Вмирати? Ви не перша людина. Якого зрадили. І не виключено, що через час ви будете вдячні за це. Нашу особистість формує не щастя і благодать, а труднощі і розчарування», - написала Санта.
Нагадаємо, що раніше Санта зізналася, що не шкодує про своє рішення віддати кубок переможниці «танців» Юлії Саніної, яка відмовилася його брати і пізніше розкритикувала співачку.
"Скажу так - я ні про що не шкодую, адже все що зроблено з добром, відкритим серцем і з красивого стану свідомості - це правильно. Як би це не сприйняли у відповідь", - заявила Дімопулос.
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