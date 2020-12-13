Санта Димопулос поделилась новым фото своей маленькой доченьки Софи

Как сообщает Politeka.net, некоторое время скрывала лицо доченьки Софии. Однако когда малышка подросла, звездная мама представила ее публике и теперь с удовольствием делится фото с ней

Несколько часов назад экс "ВИА Гра", победительница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос очаровала своих поклонников свежими фотографиями дочки Софии.

На снимке ребенок сидит за столом, мило улыбаясь и мягко глядя в сторону. На Софии - полосатая кофточка, также мама сделала ей два милых хвостика с розовыми резинками

К сожалению пользователи сети не смогут прокомментировать снимок, ведь его Санта показала в своем Instagram-Stories. Но стоит отметить, что под предыдущими снимками малышки можно увидеть множество восторженных и умиленных комментариев. Кроме того, часто многие отмечают, что малышка - просто копия папы и невероятно сладкая. Девочка действительно просто прелесть и совсем не похожа на Санту, возможно даже красивее мамы будет.

Напомним, что Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей. В прошлом году певица родила мужу Игорю Кучеренко доченьку Софию, а также у нее растет 12-летний сын Даниэль от Андрея Джеджулы.

За время беременности артистка набрала 24 килограмма, однако довольно быстро смогла вернуться в форму.

Напомним, что Санта Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос рассекретила неизвестные фото закулисья.