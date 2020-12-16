Экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос, которая победила в шоу "Танці з зірками", откровенно заговорила про аборты

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта запустила рубрику ответов на вопросы поклонников. Звезда достаточно часто проводит такой чат с подписчиками.

«Санта, как вы относитесь к аборту», - спросил у нее один из фанатов.

Певица решила честно ответить на этот вопрос.

«Дело каждого, с чем идти по жизни и после смерти. В православии аборт более тяжкий грех, чем убийство. Для меня это страшно и я бы не смогла решиться на такое. Никого не осуждаю, говорю только о себе. Я забеременела в 20, будучи самой ребенком и не готовой стать мамой, но зато, посмотрите какой у меня невероятный вырос сын», - написала звезда.

Как известно, у Санты двое детей. Сына Даниэля она родила от украинского шоумена Андрея Джеджулы, а дочку Софию родила в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос честно рассказала про свой вес. Она призналась, что после окончания шоу успела набрать 3,5 килограмма. На данный момент ее параметры составляют 93-64-94. Санта призналась, что ее предупреждали о быстром наборе веса после танцев, но она не верила. Впрочем, очень быстро она убедилась, что слова хореографа были правдой.

Напомним, что Санта Димопулос рассекретила неизвестные фото закулисья: «Рядом с…».

Как сообщала Politeka, Димопулос прервала молчание после скандала с Саниной: "Ни о чем не жалею...".

Также Politeka писала, что Димопулос показала, какой милашкой растет ее дочь: "Совсем не похожа на Санту".