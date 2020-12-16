Санта Дімопулос розставила всі крапки після скандального фіналу шоу "Танці з зірками"

Про це вона розповіла у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, співачка вирішила відверто поговорити зі своїми фанатами і запропонувала задати їм якісь питання.

Один з фанатів вирішив затронути фінальний ефір і поцікавився, після всіх скандальних подробиць вона б віддала ще раз кубок переможця "Танців з зірками" своїй опонентці Юлії Саніній.

"Немає сенсу зараз про це думати. Скажу так - я ні про що не шкодую, адже все що зроблено з добром, відкритим серцем і з красивого стану свідомості - це правильно. Як би це не сприйняли у відповідь", - відповіла співачка на відверте запитання.

Інший шанувальник запитав, чому Юлія Саніна сприйняла рішення Дімопулос віддати кубок в якості приниження, на що отримав відверту відповідь. Співачка зізналася, що з себе представляє нинішній шоу-бізнес.

"Тому що кожен бачить світ через свою призму. Тому що в шоу-бізнесі немає місця щирості і людяності, тому все в оборонній позиції і все сприймається як підступ. У цьому проекті я згадала за що я не люблю цю сферу шоу-бізнесу і чому я там чужа. Я живу серцем і все говорю і роблю від серця. Більшість людей зрозуміли мій посил. Нагороди не головне, кубок не головне, перемога не головне. Людяність, ставлення, доброта, люди, внутрішнє світло, Емпатія, щедрість і любов - ось що найважливіше в цьому світі і в кожному з нас", - додала вона в своєму Instagram.

Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна звинуватила в лицемірстві Санту Дімопулос після фіналу "Танців з зірками".

"Знаючи, що відбувалося за лаштунками, як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити про те, що їй не потрібна була ця перемога, – ну це як мінімум лицемірно», - підкреслила Саніна.

Більш того, Саніна ледь стримала емоції, коли колишня учасниця ВІА Гри заговорила про «цю дівчинку, у якої немає нагород».

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