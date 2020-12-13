Санта Дімопулос поділилася новим фото своєї маленької донечки Софі
Як повідомляє Politeka.net, деякий час приховувала обличчя донечки Софії. Однак коли малятко підросло, зіркова мама представила її публіці і тепер із задоволенням ділиться фото з нею
Кілька годин тому екс "ВІА Гра", переможниця проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос зачарувала своїх шанувальників свіжими фотографіями доньки Софії.
На знімку дитина сидить за столом, мило посміхаючись і м'яко дивлячись убік. На Софії - смугаста кофтинка, також мама зробила їй два милих хвостика з рожевими резиночками.
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На жаль користувачі мережі не зможуть прокоментувати знімок, адже його Санта показала в своєму Instagram-Stories. Але варто відзначити, що під попередніми знімками малятка можна побачити безліч захоплених і розчулених коментарів. Крім того, часто багато хто відзначає, що дівчинка - просто копія тата і неймовірно солодка. Дівчинка дійсно просто немовірно мила і зовсім не схожа на Санту, можливо навіть красивіше мами буде.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос-щаслива мама двох дітей. Минулого року співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко донечку Софію, а також у неї росте 12-річний син Даніель від Андрія Джеджули.
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