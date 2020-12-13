Санта Дімопулос поділилася новим фото своєї маленької донечки Софі

Як повідомляє Politeka.net, деякий час приховувала обличчя донечки Софії. Однак коли малятко підросло, зіркова мама представила її публіці і тепер із задоволенням ділиться фото з нею

Кілька годин тому екс "ВІА Гра", переможниця проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос зачарувала своїх шанувальників свіжими фотографіями доньки Софії.

На знімку дитина сидить за столом, мило посміхаючись і м'яко дивлячись убік. На Софії - смугаста кофтинка, також мама зробила їй два милих хвостика з рожевими резиночками.

На жаль користувачі мережі не зможуть прокоментувати знімок, адже його Санта показала в своєму Instagram-Stories. Але варто відзначити, що під попередніми знімками малятка можна побачити безліч захоплених і розчулених коментарів. Крім того, часто багато хто відзначає, що дівчинка - просто копія тата і неймовірно солодка. Дівчинка дійсно просто немовірно мила і зовсім не схожа на Санту, можливо навіть красивіше мами буде.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос-щаслива мама двох дітей. Минулого року співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко донечку Софію, а також у неї росте 12-річний син Даніель від Андрія Джеджули.

За час вагітності артистка набрала 24 кілограми, проте досить швидко змогла повернутися у форму.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос пішла по стопах Кіркорова, приголомшивши дорогущими розвагами.

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