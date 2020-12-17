Известная украинская певица и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос разоткровенничалась об отношениях

Звезда решила поговорить со своими фолловерами в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Санта Димопулос стала давать советы девушкам относительно личной жизни.

Так, артистка отметила, что не верит, будто семья может помешать карьере.

«Давайте будем честными – вряд ли крепкая семья мешает построению карьеры. Я думаю, дело не в ней. Он удобно устроился – и не ушел и вроде как свободен. Вам решать, как быть, я бы в такой ситуации сама подала на развод», - ответила певица.

Также Димопулос посоветовала, как реагировать на предательство.

«А что делать? Умирать? Вы не первый человек. Которого предали. И не исключено, что через время вы будете благодарны за это. Нашу личность формирует не счастье и благодать, а трудности и разочарования», - написала Санта.

Напомним, что ранее Санта призналась, что не жалеет о своем решении отдать кубок победительницы «Танцев» Юлии Саниной, которая отказалась его брать и позже раскритиковала певицу.

«Скажу так - я ни о чем не жалею, ведь все что сделано с добром, открытым сердцем и из красивого состояния сознания - это правильно. Как бы это не восприняли в ответ», - заявила Димопулос.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос об абортах и ранней беременности: "Это страшно...".

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос прервала молчание после скандала с Саниной: "Ни о чем не жалею...".

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала, какой милашкой растет ее дочь: "Совсем не похожа на Санту".