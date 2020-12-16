Известная украинская певица и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос призналась, как изменилась ее жизнь после окончания шоу

Звезда поделилась новым длинным постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Санта призналась, что у нее всегда был проверенный способ почувствовать себя красоткой – помыть голову и сделать укладку. Однако, после ее участия в «Танцях» все изменилось.

«Этот универсальный способ выручал меня всю сознательную жизнь... вплоть до шоу «Танцы со звёздами». Признаюсь честно: после окончания шоу я мечтала не мыть голову неделю...А то и две», - вспоминает Санта.

Она пояснила, что во время шоу ей приходилось постоянно сушить волосы феном и использовать разные укладочные средства по три раза в день. В результате, волосы певицы «устали и взмолились о пощаде».

Димопулось также поделилась советами, которые помогают ей восстанавливать волосы.

Свой пост звезда сопроводила собственным черно-белым фото, на котором хорошо видна ее роскошная укладка.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такой публикации.

«Красота невероятная», «Нереальная», «Какая ты красивая», - пишут люди.

Напомним, что ранее Санта призналась, что не жалеет о своем решении отдать кубок победительницы «Танцев» Юлии Саниной, которая отказалась его брать и позже раскритиковала певицу.

«Скажу так - я ни о чем не жалею, ведь все что сделано с добром, открытым сердцем и из красивого состояния сознания - это правильно. Как бы это не восприняли в ответ», - заявила Димопулос.

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