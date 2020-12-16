Відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос зізналася, як змінилося її життя після закінчення шоу

Зірка поділилася новим довгим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Санта зізналася, що у неї завжди був перевірений спосіб відчути себе красунею – помити голову і зробити укладку. Однак, після її участі в "Танцях" все змінилося.

"Цей універсальний спосіб виручав мене все свідоме життя... аж до шоу "Танці з зірками". Зізнаюся чесно: після закінчення шоу я мріяла не мити голову тиждень...А то й два", - згадує Санта.

Вона пояснила, що під час шоу їй доводилося постійно сушити волосся феном і використовувати різні Укладальні засоби по три рази на день. В результаті, волосся співачки "втомилися і змолилися про пощаду".

Дімопулос також поділилася порадами, які допомагають їй відновлювати волосся.

Свій пост зірка супроводила власним чорно-білим фото, на якому добре видно її розкішне укладання.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз таку публікацію.

"Краса неймовірна", "нереальна", "яка ти красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, що раніше Санта зізналася, що не шкодує про своє рішення віддати кубок переможниці «танців» Юлії Саніної, яка відмовилася його брати і пізніше розкритикувала співачку.

"Скажу так - я ні про що не шкодую, адже все що зроблено з добром, відкритим серцем і з красивого стану свідомості - це правильно. Як би це не сприйняли у відповідь", - заявила Дімопулос.

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