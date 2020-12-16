Екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла в шоу "Танці з зірками", відверто заговорила про аборти

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Санта запустила рубрику відповідей на питання шанувальників. Зірка досить часто проводить такий чат з підписниками.

"Санта, як ви ставитеся до аборту", - запитав у неї один з фанатів.

Співачка вирішила чесно відповісти на це питання.

"Справа кожного, з чим йти по життю і після смерті. У православ'ї аборт більш тяжкий гріх, ніж вбивство. Для мене це страшно і я б не змогла зважитися на таке. Нікого не засуджую, кажу тільки про себе. Я завагітніла в 20, будучи самою дитиною і не готовою стати мамою, але зате, подивіться який у мене неймовірний виріс син", - написала зірка.

Як відомо, у Санти двоє дітей. Сина Даніеля вона народила від українського шоумена Андрія Джеджули, а дочку Софію народила в шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос чесно розповіла про свою вагу. Вона зізналася, що після закінчення шоу встигла набрати 3,5 кілограма. На даний момент її параметри складають 93-64-94. Санта зізналася, що її попереджали про швидкий набір ваги після танців, але вона не вірила. Втім, дуже швидко вона переконалася, що слова хореографа були правдою.

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