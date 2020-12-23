Кубки победителей шоу "Танці з зірками" Санти Димопулос и Юлии Саниной нашли новых обладателей после скандала

Как сообщает Politeka.net, призы участников успешно продали через аукцион 18 декабря. Подробности появились на странице "Сніданок з 1+1" в Facebook.

"Вы можете получить главную награду шоу «Танцы со звездами» с автографом! Это легендарная желанная награда лучших танцоров страны. В этом году впервые в истории шоу победу разделили сразу две звездные пары. Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов и Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук!" - идет речь в сообщении.

Кубок Санты Димопулос и Макса Леонова, которые заняли первое место в суперфинале шоу, продали Оксане Липской за 55 тысяч гривен, оплата уже подтверждена. Награда серебряных призеров Юлии Саниной и Дмитрия Жука отправится Татьяне Шатковской, заплатившей 48 тысяч гривен. Как сообщают организаторы в соцсети, все деньги передадут на помощь тяжелобольным детям и осуществление их мечт. Стартовая цена обоих лотов составила три тысячи гривен.

Стоит отметить, что чемпионский кубок стал причиной скандала между звездными участницами. Во время последнего выпуска "Танців з зірками" Санта Димопулос решила отдать свой кубок обладательнице второго места Юлии Саниной.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – заявила бывшая солистка "ВИА Гры".

Юлия Санина из The Hardkiss не оценила такой жест и посчитала его лицемерным. Во время шоу она отказалась принять награду и поставила ее на пол, а уже на следующий день организаторы подготовили еще один кубок специально для певицы. Вмето того, чтобы принять приз, Юлия отправила его на аукцион.

"Он мне был не нужен. Этот кубок мне пытались вручить несколько раз, а я все пыталась и пыталась красиво от него отказаться. И слава Богу, я нашла способ это сделать - через аукцион", - заявила Санина в одном из интервью.

Санта Димопулос и Макс Леонов вскоре тоже присоединились к аукциону и выставили свой кубок на продажу. Исполнительница приняла слова своей коллеги близко к сердцу и поспешила ответить ей в "Инстаграм". Как сообщила Санта, ее желание разделить победу было искренним:

"Я живу сердцем и всё говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное".

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