Солистка The Hardkiss Юлия Санина, дошедшая до финала шоу "Танці з зірками", всполошила публику внезапным откровением

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его признанием.

Так, на черно-белом кадре Юлия сидела в автомобиле и целеустремленно смотрела вперед. Огни города, отражающиеся на стекле машины, придали особенную атмосферность снимку.

"Одно из главных достижений 2020 года - признать наконец-то в себе интроверта. Этап 2021 - этого интроверта в себе полюбить", - призналась звезда в подписи.

Один из комментирующих поинтерсовался у Саниной, "что плохого в интроверте", на что девушка ответила: "Для моей сферы деятельности это катастрофа😂".

Другие пользователи присоединились к обсуждению. Стоит отметить, большинство поддержали певицу.

"вот вот))) Интроверт и социофоб - это разное 🙈" - "хотелось бы верить, что все-таки интроверт🤘"

"Интроверт значит, что космос внутри больше, чем снаружи❤️"

"Юлечка, любите всё в себе и себя!"

"Та я не верю что вы интроверт! Вы такая открытая с публикой и от вас идёт энергия 😍"

"Интровертная девочка наша🥰"

"Интроверт - это не так уж плохо)❤ вот в интровертах есть что-то такое притягательное, чего нет в экстравертах💫 (говорю как экстраверт😅)"

Напомним, Юлия Санина стала участницей седьмого сезона "Танців з зірками". Ее партнером был хореограф Дмитрий Жук.

Многие пророчили певице победу, однако в финале выяснилось, что кубок получила ее главная соперница, экс-ВИА Гра Санта Димопулос. Последняя, к слову, решила отказаться от награды в пользу Саниной, ведь в отличие от нее, уже имела опыт в танцах, а Юлия училась с нуля. Но солистка The Hardkiss не приняла этот жест, заявив, что не против второго места - для нее главное любовь и поддержка публики, а этого она получила сполна.

Напомним, что скромница Санина блеснула красотой в мини-шортиках: «Кухар нервно курит в сторонке».

Как сообщала Politeka, Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".