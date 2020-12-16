Фронтвумен рок-группы The Hardkiss, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поделилась яркими кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Юлия, которое после окончания проекта отправилась с семьей в теплые края, опубликовала весьма необычный кадр. Красотка была в очень коротеньких шортиках, которые оголили ее невероятно стройные ножки. На певице была футболка и бандана. Юлия спрыгнула с возвышенности, замерев в воздухе. Ее ножки замерли как будто в танце.

Звезда не стала подписывать фото, а вот поклонники принялись обсуждать свежий кадр.

«Лучшая», «Невероятная», «За плечами у тебя крылья, за моими парашют», «Такая красивая», «Шикарная», «Танцы продолжаются, теперь носочек тянется невольно сам по себе)))», «Кухар нервно курит в сторонке. Красавица!», «Чистый, свободный полет», - пишут пользователи сети.

Как известно, Юлия Санина стала одной из самых ярких звезд в последнем сезоне «Танців з зірками». Артистка дошла до финала и даже, по опросам в сети, должна была выиграть в этом шоу. Однако в финале победила певица Санта Димопулос, которая отказалась от кубка в пользу Юлии. Впрочем, Юлия не захотела брать кубок, предложив отдать его на благотворительность.

Напомним, что Санина не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам: «Выступать в России и говорить…».

Как сообщала Politeka, Санина решилась на откровение, что мешает ей родить второго ребенка: "Они вырастают и...".

Также Politeka писала, что Санина после скандального финала "Танців з зірками" сбежала за границу со своими мужчинами: "Мой любимый…".