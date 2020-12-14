Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала, як розважається в пустелі з чоловіком і сином

Після скандального фіналу танцювального шоу, в якому співачка Санта Дімопулос спробувала передати їй свій кубок переможниці Саніна вирішила втекти подалі від всієї медійної суєти і вирушила на відпочинок до Єгипту. Тепер виконавиця ділиться атмосферними знімками звідти, демонструючи, як проводить час.

Як повідомляє Politeka.net, на нових фото в своєму Instagram Саніна показала, як розважається в пустелі зі своїм чоловіком, продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко, а також п'ятирічним сином Данею.

"Раніше від однієї думки про активні екскурсії з дитиною у мене починало смикатися око: змінний одяг, їжа, щось смачненьке в дорогу, планшет з мультиками, іграшки, на випадок, якщо йому стане нудно, денний сон за розкладом...я так мріяла показати дитині все те, що подобається мені", - зізналася зірка.

Вона розповіла, що її мрія здійснилася зараз, коли синові виповнилося п'ять.

"Мій улюблений 5-річка, нарешті стало легше і тобі стало цікаво!", - не стримала емоцій Саніна.

На фото вона з чоловіком і сином розсікає по пустелі на спеціальній машині, щосили насолоджуючись місцевими видами.

Нагадаємо, вагітна Юлія Саніна з "Танців з зірками" засвітила животик під зухвалим вбранням.

Як повідомляла Politeka, Саніної з "Танців з зірками" в міцних обіймах чоловіка пригадали Кароль:"зараз би до тіні, а не ось це все".

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах.