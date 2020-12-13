Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему их коллектив не дает концерты в России

Как сообщает Politeka.net, в интервью Рамине Эсхакзай в программе «Ходят слухи» финалистка шоу «Танці з зірками» ответила на вопрос о гастролях в соседней стране.

«Это наша позиция против политики, которая проводится против Украины сейчас», - отметила Юлия.

По ее словам, коллектив таким образом показывает, что против происходящего. Санина объясняет, что не может представить себя улыбающейся и выступающей в России. По крайней мере сейчас, пока в стране такая ситуация.

Она подчеркнула, что они любят всех своих слушателей, но прилетать в Россию и давать концерты там – неприемлемо для группы.

«Артист может не разбираться в политике. Но выступать в Росси и говорить, что мы вне политики, это лицемерие. Музыка не должна быть инструментом у политиков», - добавила Санина.

Санина рассказала, что у группы много поклонников в России. Они приезжают на концерты группы в Беларусь и в Киев. Даже во время «Танцев» ей приходили цветы от российских поклонников.

Юля надеется, что своей позицией они помогают своим слушателям за границей задуматься, а действительно ли все так, как показывают у них по телевидению.

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