Солістка групи The Hardkiss і учасниця проекту «Танці з зірками» Юлія Саніна вразила розкішною фігурою на відпочинку
Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на фотографіях виконавиця позує під час відпочинку на морі разом з дитиною. Саніна катається на гойдалки, одягнувшись в тісному боді. На іншій фотографії дівчина вже стоїть на гойдалки, ефектно показуючи свої чесноти.
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Попри те, що фотографії не були як-небудь підписані, її шанувальники прийшли в «дикий» захват. Серед лакнувших фото виявилася і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар.
"Така казкова краса-хочу туди", "дуже мила», «коли дивлюся на ваші фото – немов сама гріюся на сонечку", " як круто. Такі класні», «божечки, яка краса», "суперові", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що солістка The Hardkiss Юлія Саніна, зірка "Танців з зірками", зворушила публіку несподіваним кадром
У кадрі щаслива Юлія пригорнула до найважливішого чоловіка у своєму житті, тепло взявши його за руку.
Нагадавши, Юлія Саніна, яка відмовилася від кубка "Танців з зірками", вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос: "лицемірно...".
Як повідомляла Politeka, Саніна показала, з ким і куди втекла після поразки на "Танцях з зірками": "не вистачає тільки...".
Також Politeka писала, що спекотна Саніна розбурхала розкутим виглядом без штанів після поразки на "Танцях з зірками".