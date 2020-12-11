Солистка группы The Hardkiss и участница проекта «Танці з зірками» Юлия Санина впечатлила роскошной фигурой на отдыхе
Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, на фотографиях исполнительница позирует во время отдыха на море вместе с ребенком. Санина катается на качели, облачившись в тесное боди. На другой фотографии девушка уже стоит на качели, эффектно показывая свои достоинства.
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Несмотря на то, что фотографии не были как-либо подписаны, ее поклонники пришли в «дикий» восторг. Среди лакнувших фото оказалась и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар.
«Такая сказочная красота – хочу туда», «очень милая», «когда смотрю на Ваши фото – словно сама греюсь на солнышке», «как круто. Такие классные», «божечки, какая красота», «суперовые», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что солистка The Hardkiss Юлия Санина, звезда "Танців з зірками", растрогала публику неожиданным кадром
В кадре счастливая Юлия прильнула к самому важному мужчине в своей жизни, тепло взяв его за руку.
Напомним, отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос: "Лицемерно...".
Как сообщала Politeka, Санина показала, с кем и куда сбежала после поражения на "Танцях з зірками": "Не хватает только...".
Также Politeka писала, что знойная Санина взбудоражила раскованным видом без штанов после поражения на "Танцях з зірками".