Солистка группы The Hardkiss и участница проекта «Танці з зірками» Юлия Санина впечатлила роскошной фигурой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографиях исполнительница позирует во время отдыха на море вместе с ребенком. Санина катается на качели, облачившись в тесное боди. На другой фотографии девушка уже стоит на качели, эффектно показывая свои достоинства.

Несмотря на то, что фотографии не были как-либо подписаны, ее поклонники пришли в «дикий» восторг. Среди лакнувших фото оказалась и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар.

«Такая сказочная красота – хочу туда», «очень милая», «когда смотрю на Ваши фото – словно сама греюсь на солнышке», «как круто. Такие классные», «божечки, какая красота», «суперовые», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что солистка The Hardkiss Юлия Санина, звезда "Танців з зірками", растрогала публику неожиданным кадром

В кадре счастливая Юлия прильнула к самому важному мужчине в своей жизни, тепло взяв его за руку.

Напомним, отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос: "Лицемерно...".

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