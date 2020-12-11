Солистка The Hardkiss Юлия Санина, звезда "Танців з зірками", растрогала публику неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала в "сториз" в Инстаграм черно-белое фото, вызвав бурю эмоций у пользователей.

В кадре счастливая Юлия прильнула к самому важному мужчине в своей жизни, тепло взяв его за руку.

"Пап, с днем рожения!", - подписала снимок звезда.

Юлия не раз отмечала, как уважительно и с каким трепетом относится к родителю.

"Я одна в семье и можно сказать, что я папина дочка. Мы с отцом объездили очень много конкурсов... Он сам заплетал мне косы, одевал меня, как куколку, снимал меня на камеру с трясущимися руками, очень переживал...", - вспоминала Санина, отмечая, что отец всегда в нее верил.

Особенно пользователям запомнился один из эфиров "Танців з зірками", посвященный семье. Юлия пришла на шоу не с мужем, музыкантом Валерием Бебко, а именно с отцом Александром. Пара исполнила невероятно атмосферный контепорари, да еще и под песню Саниной "Сердце". Их танец оставил неизгладимое впечатление, публика, как и, собственно, судьи шоу, просто рыдали.

"Какой же папа у Юли😍 Танець до глубины души"; "У Юли потрясающий папа! Я не плачу - мне просто великолепный танец в глаз попал"; "Какой прекрасный отец! Такой чувственный, искренний, добрый... В его глазах читается огромная, просто необъятная любовь к своему ребёнку"; "Обревелась от этого номера! Достойные родители вырастили Не менее достойную дочь!"; "Так похожа на отца! По глазам видно, что она его наибольшая гордость и любовь)", - комментировали пользователи Сети.

Напомним, отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос: "Лицемерно...".

Как сообщала Politeka, Санина показала, с кем и куда сбежала после поражения на "Танцях з зірками": "Не хватает только...".

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